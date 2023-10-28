Маск может включить интернет Starlink для сектора Газа

Министр информации Палестны Ицхак Садр сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией Старлинк Маска о такой возможности, учитывая что Израиль полностью отключил интернет в Газе “Палестинская национальная администрация ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе”, – цитирует телеканал Al-Hadath министра связи Плестины Ицхака Садра.