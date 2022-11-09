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Кудерметова о прогрессе в сезоне-2022: «Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя»

Вероника Кудерметова прокомментировала сезон-2022. По ходу года она дебютировала в топ-10 и закончила сезон на девятой строчке.

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