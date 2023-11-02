Дипломат Полищук: Другие страны среагировали бы на угрозы Украины жестче России

Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что на месте России любое государство отреагировало бы на угрозы со стороны Украины еще жестче.
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