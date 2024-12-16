Как носить термобелье

Пуховики, огромные шубы и объемные дутые пальто — главные признаки зимы. Но можно ли обойтись без них, чтобы выглядеть элегантно, при этом не замерзнуть? Фешн-обозреватель «Сноба» Аня Батурина нашла самое стильное термобелье, которое позволит чувствовать себя уютно, не превращаясь в неповоротливого бегемота в огромной куртке.
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