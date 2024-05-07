На Ярославке представили выставку в технике пирографии

С 13 по 19 мая в Московском многофункциональном культурном центре (Ярославское ш., 124) можно посмотреть выставку работ Яны Дроздовой, выполненных в технике пирографии: художница наносила рисунки на деревянную поверхность раскалённой иглой или проволокой.