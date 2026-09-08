Чаллыда программистка – 200 мең, тракторчыга 170 мең сумга кадәр эш хакы тәкъдим итәләр

Чаллы шәһәре кадрлар үзәге базасында иң югары тәкъдим программист вакансиясе булган, аларга 200 мең сум хезмәт хакы вәгъдә итәләр.
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