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Чаллыда программистка – 200 мең, тракторчыга 170 мең сумга кадәр эш хакы тәкъдим итәләр

Чаллы шәһәре кадрлар үзәге базасында иң югары тәкъдим программист вакансиясе булган, аларга 200 мең сум хезмәт хакы вәгъдә итәләр.

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