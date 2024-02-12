Был завербован сотрудником украинских спецслужб: гражданин Белоруссии задержан за поджог электроподстанции в Туле

Гражданин Белоруссии, причастный к совершённому 6 февраля поджогу тяговой электроподстанции в Туле, был задержан в Воронеже, где ему было поручено выполнить другое задание от сотрудника украинских спецслужб — поджечь трансформаторную электроподстанциую и насосную станцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии