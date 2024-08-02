Против замглавы Саранска возбудили уголовное дело за взятку в 6,7 млн рублей

САРАНСК, 2 августа, ФедералПресс. Следователи СУ СК России по Республике Мордовия возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Саранска – директора Департамента городского хозяйства администрации.
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