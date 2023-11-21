Михаил Пореченков: «Спортсмена я больше играть не хочу»

На телеканале ТНТ стартовал третий сезон популярного сериала «Полярный». На этот раз, его главный герой – в прошлом бандит, а в настоящем борец за справедливость Витя Мясник станет самым важным человеком в городе – мэром.
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