Как перевести деньги в Израиль: разбираемся в способах отправки средств

Тема денежных переводов в Израиль сегодня волнует многих и репатриантов, и тех, кто просто ведет дела с израильскими партнерами, и тех, у кого там живут родственники.
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