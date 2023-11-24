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Как ЦБ отменит послабления и запретит покупать зарубежные бумаги. Обзор Банки.ру

Крупнейшие банки готовят к отмене нормативных послаблений, пишет «Коммерсант». ЦБ отменяет с марта 2024 года послабления для системно значимых кредитных организаций по нормативу краткосрочной ликвидности ниже 100%, введенные из-за влияния санкций и системного стресса в 2022 году.

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