Как ЦБ отменит послабления и запретит покупать зарубежные бумаги. Обзор Банки.ру

Крупнейшие банки готовят к отмене нормативных послаблений, пишет «Коммерсант». ЦБ отменяет с марта 2024 года послабления для системно значимых кредитных организаций по нормативу краткосрочной ликвидности ниже 100%, введенные из-за влияния санкций и системного стресса в 2022 году.