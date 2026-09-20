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Более 100 экспертов сочли невозможной независимую проверку безопасности ИИ

Более 100 экспертов сочли невозможной независимую проверку безопасности ИИ

Независимая проверка безопасности так называемого искусственного интеллекта (ИИ) в настоящее время невозможна, говорится в письме, подписанном более чем 100 экспертами и специалистами в этой сфере, передает 18 сентября телеканал CNBC.

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