Симоньян рассказала о важности изучения китайского языка

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Китайская Народная Республика в ближайшие годы останется ведущей экономикой мира и важным двигателем прогресса, что подчеркивает необходимость изучения китайского языка.
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