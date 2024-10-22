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Симоньян рассказала о важности изучения китайского языка

Симоньян рассказала о важности изучения китайского языка

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Китайская Народная Республика в ближайшие годы останется ведущей экономикой мира и важным двигателем прогресса, что подчеркивает необходимость изучения китайского языка.

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