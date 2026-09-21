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Расчет БПЛА «Молния‑2» группировки войск «Центр» разгромил опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Расчет БПЛА «Молния‑2» группировки войск «Центр» разгромил опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Операторы самолетного БПЛА «Молния‑2» группировки войск «Центр» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Днепропетровском участке фронта.

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