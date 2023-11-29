Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

В анализах супруги начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Марианны Будановой были обнаружены мышьяк и ртуть, сообщил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире местного радио «НВ», на которое ссылается РИА Новости.
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