Экс-футболист Стрепетова: Вендела в "Зените" невозможно заменить

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о важности для сине-бело-голубых 26-летнего бразильца Вендела, получившего травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги после жесткого фола Хорхе Карраскаля из столичного "Динамо".
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