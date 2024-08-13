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Газета.ру

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Экс-футболист Стрепетова: Вендела в "Зените" невозможно заменить

Экс-футболист Стрепетова: Вендела в "Зените" невозможно заменить

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о важности для сине-бело-голубых 26-летнего бразильца Вендела, получившего травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги после жесткого фола Хорхе Карраскаля из столичного "Динамо".

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