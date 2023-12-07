Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете

Очевидец инцидента с летевшим над Бурятией с загоревшимся двигателем самолетом Ту-204 Андрей Молчанов рассказал «Известиям» в четверг, 7 декабря, что перед тем как заметить самолет, он услышал громкий хлопок.
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