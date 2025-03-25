Девочка-оборотень, или Как 13-летний мальчик оказался 34-летней женщиной

В Чехии Барбору у Барбору Шкрлову (Barbora Skrlova) прозвали «девочкой-оборотнем». Все потому, что каким-то чудом на протяжении долгих лет ей удавалось втираться в доверие к разным семьям и всячески ими манипулировать.
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