Синхронист не справился с переводом вопроса на встрече Зеленского и Эрдогана

На пресс-конференции, которая состоялась после встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, синхронист, ответственный за перевод с турецкого на украинский язык, столкнулся с трудностями.
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