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Face Tube is a fun name,

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Drag Race All Stars 11 Crowns A Winner In Underwhelming Finale — Did The Right Queen Win?

Drag Race All Stars 11 Crowns A Winner In Underwhelming Finale — Did The Right Queen Win?

RuPaul's Drag Race crowned the winner of All Stars 11 on Friday in a surprisingly low-energy finale. Did your favorite queen win?RuPaul's Drag Race crowned the winner of All Stars 11 on Friday in a surprisingly low-energy finale.

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