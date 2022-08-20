Стилист Дани Милохина полгода продавала блогеру Лерчик поддельные вещи

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Блогер Валерия Чекалина, более известная в социальных сетях как Лерчик, пожаловалась подписчиками на стилиста Дани Милохина Эльвиру Янковскую, которая полгода продавала ей поддельные вещи люксовых брендов.