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Стилист Дани Милохина полгода продавала блогеру Лерчик поддельные вещи

Стилист Дани Милохина полгода продавала блогеру Лерчик поддельные вещи

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Блогер Валерия Чекалина, более известная в социальных сетях как Лерчик, пожаловалась подписчиками на стилиста Дани Милохина Эльвиру Янковскую, которая полгода продавала ей поддельные вещи люксовых брендов.

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