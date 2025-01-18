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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список

Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

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