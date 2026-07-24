Матчи нового сезона РПЛ будут транслировать в Бразилии

Матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2026/27 будут доступны зрителям в Бразилии. Трансляции пройдут на спортивном телеканале BandSports, входящем в медиагруппу Grupo Bandeirantes de Comunicação, а также на стриминговой платформе Newco Play.