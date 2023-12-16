С 11 декабря по 29 декабря на Бобруйщине пройдет акция ´Безопасный Новый год´.Спасатели перед собой ставят важную цель - предупредить пожары и несчастные случаи в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, а также нарушение правил пожарной безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам.
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