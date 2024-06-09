Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр Лагуткин
    Это Россия финансирует своим взносами МВФ, который враждебен России и управляется из США.  А МВФ в том числе и деньга...Набиуллина упёрла...
  • Светлана Зуева
    Только вперед!!! Удачи!!!!👍💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺Российские войска...
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    ... пустоголовые...😉Финны похвалились...

Эксперт Кобяков: в секторе Газа сохраняется угроза массового голода

Эксперт Кобяков: в секторе Газа сохраняется угроза массового голода

Угроза массового голода в секторе Газа продолжает существовать из-за вооруженных действий, об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков.

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