ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, оправдывавших в соцсетях теракты на Крымском мосту

ФСБ России по ДНР задержаны двух жителей Мариуполя, подозреваемых в публичном оправдании терроризма. Фото: Гала АмарандоВ ведомстве отметили, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в соцсетях с оправданием одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году.
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