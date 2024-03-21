ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, оправдывавших в соцсетях теракты на Крымском мосту

ФСБ России по ДНР задержаны двух жителей Мариуполя, подозреваемых в публичном оправдании терроризма. Фото: Гала АмарандоВ ведомстве отметили, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в соцсетях с оправданием одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году.