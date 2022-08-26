Заболеваемость COVID-19 в Приморье пошла на спад

В Приморье зафиксировано резкое снижение заболеваемости COVID-19. В пятницу, 26 августа, краевой оперштаб заявил о 603 новых случаях заражения коронавирусом — это на 62 меньше, чем накануне, сообщает ИА UssurMedia.
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