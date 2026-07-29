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Регионы России

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Корпорация ЭЛАР завершила цифровизацию архивов Воронежской области

Корпорация ЭЛАР завершила цифровизацию архивов Воронежской области

В состав цифрового массива вошли протоколы заседаний комиссий и градостроительного совета, документы по отводу земельных участков, нотариально заверенные материалы и иные архивные документы разного времени.

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