Корпорация ЭЛАР завершила цифровизацию архивов Воронежской области

В состав цифрового массива вошли протоколы заседаний комиссий и градостроительного совета, документы по отводу земельных участков, нотариально заверенные материалы и иные архивные документы разного времени.
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