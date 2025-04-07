Трамп объяснил срыв сделки по приобретению TikTok в США вводом новых пошлин

Сделка по приобретению активов социальной сети TikTok в Соединённых Штатах сорвалась из-за пересмотра Китаем условий соглашения после ввода Белым домом дополнительных таможенных пошлин на всю китайскую продукцию.
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