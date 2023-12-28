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Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не будут больше 800 руб.

Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не будут больше 800 руб.

Прессе стало известно о размере штрафов по камерам за отсутствие ОСАГО. Рассказал об этой ситуации глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на интервью «Известий».

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