Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не будут больше 800 руб.

Прессе стало известно о размере штрафов по камерам за отсутствие ОСАГО. Рассказал об этой ситуации глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на интервью «Известий».
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