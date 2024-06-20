Micron собирается наладить выпуск памяти HBM в Малайзии Стремление азиатских пр...

Micron собирается наладить выпуск памяти HBM в МалайзииСтремление азиатских производителей памяти обзавестись предприятиями на территории США вовсе не означает, что исконно американские компании не собираются строить новые заводы за пределами страны.
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