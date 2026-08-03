Нужно ли закрывать старую банковскую карту? — разбираемся на реальном случае

Нужно ли закрывать старую банковскую карту? Если бы этот вопрос мне задали несколько лет назад, то тогда бы я однозначно ответил — если вы не пользуетесь картой, то нужно обязательно её закрыть, потому что банк может изменить условия обслуживания карты в любой момент (например ввести комиссию за обслуживание).