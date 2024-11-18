Эксперт предупредил о новых сюрпризах Байдена до ухода с должности

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Разрешение Киеву наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами - ожидаемый "дембельский аккорд" президента США Джо Байдена, до вступления в должность победившего на выборах Дональда Трампа возможны новые сюрпризы, считает директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого.
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