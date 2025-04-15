Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Финансист Мехтиев: Ограничения на снятие наличных коснутся в основном мошенников Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не произойдет — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций.
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