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Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Финансист Мехтиев: Ограничения на снятие наличных коснутся в основном мошенников Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не произойдет — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций.

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