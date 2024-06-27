В армии оценили заявления Бастрыкина о засилье мигрантов: «Выдал лютую базу»

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика государства требует изменений, а чтобы отправить мигрантов на фронт, их приходится «отлавливать».
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