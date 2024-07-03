Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Это просто ужасно! Насчитал боле 12 дел в МО и одно групповое аж 25 человек, это что? А Шойгу сидит в Совете безопасн...Задержан попавший...
  • Светлана Зуева
    Нельзя им иметь государственность,НЕЛЬЗЯ!!!! Бедная земля.....и простой народ......🥺🥺🥺Боевики "Азова"* ...
  • АндрейБорков
    Он получил свой паек на сегодня! Пусть скажет спасибо, что просто отпинали, а не замочили.Представителя пра...

Депутаты Забайкалья приняли закон о повышении зарплат бюджетникам в селах

Депутаты Забайкалья приняли закон о повышении зарплат бюджетникам в селах

Депутаты Заксобрания Забайкалья 3 июля на пленарной сессии приняли сразу в двух чтениях закон о дальнейшем увеличении зарплат работникам бюджетной сферы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх