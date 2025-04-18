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Грандиозные храмы Абу-Симбел... Сидящие у входа в Большой храм 20-метровые статуи Рамсеса II поражают воображение каждого, кто их видел

Грандиозные храмы Абу-Симбел... Сидящие у входа в Большой храм 20-метровые статуи Рамсеса II поражают воображение каждого, кто их видел

﻿﻿Эти невероятные здания демонстрируют могущество Египта 3200 лет назад в южной части великой империи.

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