Врач Савицкая рассказала, чем опасны хронические неинфекционные заболевания

В 40% случаев преждевременная смерть наступает из-за хронических неинфекционных заболеваний. Чем еще они опасны, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.