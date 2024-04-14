Только после ареста авто тамбовчанин оплатил штрафы за пьяную езду

После ареста автомобиля житель Тамбовской области оплатил все свои штрафы за пьяную езду. Всего на исполнении у судебных приставов находилось четыре документа о взыскании с 37-летнего мужчины задолженности по административным штрафам, которые он получил за вождение в нетрезвом виде.