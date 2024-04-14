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Только после ареста авто тамбовчанин оплатил штрафы за пьяную езду

Только после ареста авто тамбовчанин оплатил штрафы за пьяную езду

После ареста автомобиля житель Тамбовской области оплатил все свои штрафы за пьяную езду.  Всего на исполнении у судебных приставов находилось четыре документа о взыскании с 37-летнего мужчины задолженности по административным штрафам, которые он получил за вождение в нетрезвом виде.

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