Только после ареста авто тамбовчанин оплатил штрафы за пьяную езду

После ареста автомобиля житель Тамбовской области оплатил все свои штрафы за пьяную езду. Всего на исполнении у судебных приставов находилось четыре документа о взыскании с 37-летнего мужчины задолженности по административным штрафам, которые он получил за вождение в нетрезвом виде.
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