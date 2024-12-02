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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» готов обменять форварда Шевченко c 0+4 в 16 играх в этом сезоне (Metaratings)

Хабаровский клуб ищет варианты обмена игрока, как сообщает Metaratings.  Контракт 28-летнего центрального нападающего действует до завершения сезона-2025/26 года.

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