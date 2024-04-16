Рогов: Инициатива Макрона о перемирии на время ОИ является лицемерием

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении перемирия в рамках российско-украинского конфликта на период проведения летних Олимпийский игр, которые состоятся в августе в Париже, является лицемерием.
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