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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маклеллан об общении с Овечкиным: «Он большой любитель эмодзи. У нас в переписке их больше, чем текстовых сообщений»

Ранее стало известно, что новым генменеджером «Вашингтона» стал Крис Патрик. Маклеллан, который продолжит работу как президент по хоккейным операциям, рассказал об этом капитану команды Александру Овечкину.

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