Темы дня

122 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГусЕна
    Ну и фосфаты, конечноЗабытое слово «ст...
  • ГусЕна
    А вот и подумайте. Откуда анекдоты про туалетную бумагу.Забытое слово «ст...
  • Fidel qwert
    А что ж они интересно в колбасу подмешивали, вместо украденного мясо и где они это что- то брали?)Забытое слово «ст...

Для того, чтобы появилась русская Украина, нужна жестокая гражданская война, которая закончится полной победой одних над другими

Для того, чтобы появилась русская Украина, нужна жестокая гражданская война, которая закончится полной победой одних над другими

Прекрасная Украина, которую потеряли Джангиров прекрасно сформулировал то, о чем годами спорят по украинскому вопросу: для того, чтобы появилась русская Украина, нужна жестокая гражданская война, которая закончится полной победой одних над другими.

Вернуться к статье
72
Обсудить
Игорь Тихонов
За 20 лет мозги хохлам промыли очень основательно и теперь бОльшая часть их действительно считает Россию источником всех их бед.. И если (не дай Бог, конечно) действительно будет широкомасштабная война, то ни о какой "легкой прогулке", думаю, не может быть и речи.. Даже не смотря на то, что промышленность и ВСУ значительно уступают нашим.
евгений кузин
Если не будем миндальничать,а вести войну жёстко,то будет прогулка,с горой хохляцкий трупов.а вот если будем думать о братстве,то получим затяжной конфликт с большими потерями.
Александр Кусаченков
А зачем эта "прогулка"?Этого на Западе и хотят,что бы Россия ввела войска и спихнуть нищую Украину России,как ненужный Западу использованный и обглоданный продукт.Уже давно сказано,что для разрушения структур ВСУ и структур управления страной,достаточно ракетных ударов с территории России с использованием ВКС.И больше ничего не требуется!
евгений кузин
А я за всю укрожопию и не говорю.территория Новороссии в полном объёме, Причерноморье и выход на прямую границу с Приднестровьем.а остальное-пусть ляхи и мадьяры с рагулями мучаются.
Алексей Плескач
То что элита 404 должна быть выпилена целиком и полностью - вместе со всеми своими "руками и ногами" - понятно было давно и потому пока к этому не подступаются.
Николай Смирнов
Гражданская война на Украине уже давно идёт, укрофашисты, захватившие власть в стране при помощи США, пытаются искоренить всё русское, но такое ещё никому никогда не удавалось, у народа память крепкая, никакой мовой её не выкорчевать. Полякам это сделать не удалось и за 300 лет. Вероятнее всего Украина сразу же разделится на русскую и на укропейскую части, у которых не будет ничего общего.
Елена Бреслова
Путин сознательно проворонил Украину, теперь также сознательно упускает Казахстан... Он гениален, но не для народа России, а для капиталистов - отсюда и любовь к мигрантам.

Картина дня

наверх