«Париж – Ницца». 7-й этап. Гонщики преодолеют горный маршрут с четырьмя категорийными подъемами

12 марта пройдет седьмой этап многодневки «Париж – Ницца». Гонщики преодолеют горный маршрут с четырьмя категорийными подъемами.

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