Nexo подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров Всемирного банка.

Провайдер криптокредитов компания Nexo подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров Всемирного банка против властей Болгарии, требуя компенсацию в размере $3 000 000 000 за предполагаемое необоснованное преследование.
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