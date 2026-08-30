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Газета.ру

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РИА Новости: средней размер ипотечного кредита в России упал до 4 млн рублей

РИА Новости: средней размер ипотечного кредита в России упал до 4 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России в июле 2026 года сократился до 4 млн рублей. За месяц показатель уменьшился на 600 тыс.

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