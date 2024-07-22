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В Госдуме предложил изменить свидетельство о рождении ребенка

В Госдуме предложил изменить свидетельство о рождении ребенка

В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что в первую очередь искусственный интеллект надо внедрять в госдуме, совфеде, вместо политиков, чиновников, глав и топ менеджеров со средним звеном в экономике, иначе эта братия по хлеще Сусанина заведет Россию в такие дебри, что средневековье сказкой будет казаться... Ну отсутствует серое вещество у нашей &quot;элиты&quot; от понятия совсем, ноль... Они на первобытных инстинктах жрать, ср..ть, брать и не более....
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