Более 60 спортсменов из Новоаннинского, Михайловки, Котово, Волгограда, Урюпинска будут соревноваться в своих весовых категориях.
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Более 60 спортсменов из Новоаннинского, Михайловки, Котово, Волгограда, Урюпинска будут соревноваться в своих весовых категориях.