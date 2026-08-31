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Культурология.рф

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История и археология: Как 5000 бутылок с записками, брошенных в море, стали рекламой романа, а через 16 лет спасением от бунтовщиков

История и археология: Как 5000 бутылок с записками, брошенных в море, стали рекламой романа, а через 16 лет спасением от бунтовщиков

Море можно воспринимать по-разному: как водный бассейн с научной точки зрения, место для отдыха туристов или просто как необычное зрелище, которое захватывает своей глубиной и силой.

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