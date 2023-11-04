Министр иностранных дел Хорватии попал в неприятную ситуацию после попытки поцеловать немецкого коллегу (ВИДЕО)

Таблоид Bild назвал инцидент «нападкой на главного дипломата Германии». Министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана обвинили в “насилие” и незнание дипломатического протокола после неловкой попытки поцеловать своего немецкого коллегу Анналену Бербок.
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